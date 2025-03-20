Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, припомнив ему, что «его нацистская страна» вела войну против Советского Союза.

Он сравнил немецкого политика с Йозефом Геббельсом и предупредил Мерца, что тот «плохо начал» и так же плохо кончит.

«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведёт Россия в Европе, в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Ещё ни дня не проработал, а уже врёт, как Геббельс. Да, именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941—1945 годах», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.

Он подчеркнул, что известно, чем завершилась Великая Отечественная война.

«Плохо начинаешь, Фриц! И надеюсь, так же закончишь», — заключил Медведев.

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее отметил, что Фридрих Мерц в своей речи в бундестаге «объявил войну» России.