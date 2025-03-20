Медведев сравнил Мерца с Геббельсом и предупредил, что тот плохо кончит
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, припомнив ему, что «его нацистская страна» вела войну против Советского Союза.
Он сравнил немецкого политика с Йозефом Геббельсом и предупредил Мерца, что тот «плохо начал» и так же плохо кончит.
«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведёт Россия в Европе, в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Ещё ни дня не проработал, а уже врёт, как Геббельс. Да, именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941—1945 годах», — написал Дмитрий Медведев в Telegram.
Он подчеркнул, что известно, чем завершилась Великая Отечественная война.
«Плохо начинаешь, Фриц! И надеюсь, так же закончишь», — заключил Медведев.
Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее отметил, что Фридрих Мерц в своей речи в бундестаге «объявил войну» России.