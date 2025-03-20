Европейские страны твердо заявляют, что они не согласятся на выполнение требований России относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного источника из одной из ведущих стран ЕС.

"Представитель крупной европейской державы во вторник настоял, что ни при каких условиях страны ЕС не согласятся выполнить требования российского президента Владимира Путина", — говорится в сообщении.

Во вторник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Согласно пресс-службе Кремля, во время беседы обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, а также выражена взаимная заинтересованность в восстановлении нормальных отношений, учитывая особую ответственность за мировую безопасность и стабильность. Помимо этого Россия подчеркнула необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и прекращения перевооружения украинских вооружённых сил в контексте идеи временного перемирия, напоминают РИА Новости.

Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

Как сообщает политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале, на переговорах России удалось убедить США в том, что такие масштабные боевые действия, охватывающие тысячи километров и включающие сотни тысяч солдат, технику и сложные рельефы, не могут быть остановлены одним нажатием кнопки. Невозможно также ограничить или контролировать такие действия исключительно приказы. Даже небольшая группа из 20-30 человек на джипах с лёгким оружием и дронами может организовать акцию, которая вызовет серьёзные изменения на фронте.

Это, в свою очередь, приведёт к контроперации, в которой будут задействованы значительно большие силы, включая тяжёлую технику. При этом невозможно найти достаточное количество миротворческих сил, обладающих необходимыми навыками и ресурсами для эффективного контроля, защиты и спасения граждан. Российские и украинские войска, действующие с меньшими силами, смогут с лёгкостью подавить такие попытки, и противник не успеет среагировать.

«Что это значит? Сработает только разведение сил. И лучше - линия «серой зоны» по водной преграде. А это Днепр. То есть ВСУ должны просто отступить на запад. Отдать нам территории, не признавая их юридическую передачу, но по факту оставить. Никакого другого расширенного варианта перемирия не существует. Не бить ракетами - легко устроить. С наземными войсками – сложнее стократно», – поясняет эксперт.

По убеждению Баширова, постконфликтный этап на Украине будет охвачен беспорядками, сопровождающимися многочисленными актами насилия и анархией. Поражение страны, а именно так будет воспринят мирный договор населением Незалежной, вызовет девиантное поведение среди солдат, а наличие оружия в их руках только усугубит масштабы беспорядков.