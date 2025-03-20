Украинский лидер Владимир Зеленский является главным тормозом на пути к урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Таким образом Рогов прокомментировал слова Зеленского о том, что он выступает против завершения вооруженного противостояния по текущей линии боевого соприкосновения.

«Зеленский в очередной раз доказал, что является главным тормозом на пути достижения мира. Показателен момент того, что Зеленскому пришло в голову сравнение именно с Берлином, бывшей столицей Третьего рейха», — отметил член Общественной палаты РФ.

По его мнению, украинский лидер стремится избежать не только окончательного завершения боевых действий, но даже перемирия. Рогов пришел к такому выводу в связи с участившимися атаками беспилотников на российские регионы.

Он выразил уверенность, что глава соседнего государства поддался влиянию британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом последние заинтересованы в продолжении конфликта, так как хотят и дальше «безнаказанно грабить» народы своих стран и связывать возникающие экономические проблемы с борьбой против РФ, резюмировал общественный деятель.

19 марта украинский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после завершения которого пообщался с журналистами. Зеленский заявил, что в ходе беседы с американским коллегой выступил против заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения. Как сказал глава государства, при таком развитии событий в его стране может появиться большое количество городов, напоминающих Берлин времен Холодной войны.