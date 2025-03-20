Рогов назвал Зеленского главным тормозом на пути к прекращению огня на Украине

Газета.Ru

Украинский лидер Владимир Зеленский является главным тормозом на пути к урегулированию конфликта между Киевом и Москвой. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Рогов рассказал, кто является главным тормозом на пути к миру на Украине
© РИА Новости

Таким образом Рогов прокомментировал слова Зеленского о том, что он выступает против завершения вооруженного противостояния по текущей линии боевого соприкосновения.

«Зеленский в очередной раз доказал, что является главным тормозом на пути достижения мира. Показателен момент того, что Зеленскому пришло в голову сравнение именно с Берлином, бывшей столицей Третьего рейха», — отметил член Общественной палаты РФ.

По его мнению, украинский лидер стремится избежать не только окончательного завершения боевых действий, но даже перемирия. Рогов пришел к такому выводу в связи с участившимися атаками беспилотников на российские регионы.

Он выразил уверенность, что глава соседнего государства поддался влиянию британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом последние заинтересованы в продолжении конфликта, так как хотят и дальше «безнаказанно грабить» народы своих стран и связывать возникающие экономические проблемы с борьбой против РФ, резюмировал общественный деятель.

19 марта украинский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после завершения которого пообщался с журналистами. Зеленский заявил, что в ходе беседы с американским коллегой выступил против заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения. Как сказал глава государства, при таком развитии событий в его стране может появиться большое количество городов, напоминающих Берлин времен Холодной войны.

Политика
Владимир Рогов
Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Общественная палата России
Москва
Берлин
Киев
Россия
Соединенные Штаты
Украина
Франция