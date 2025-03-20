Торг Владимира Зеленского по поводу прекращения конфликта на Украине неуместен, но почему-то его «не покидают надежды на всемирную поддержку». Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее по итогам телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трапом российский лидер Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

После чего стало известно, что Зеленский выступает против завершения конфликта по линии соприкосновения, назвав это «Берлином». Также в СМИ появилась информация о том, что он предложил Трампу составить списки объектов, по которым России было бы запрещено применять дальнобойное оружие.

По словам депутата Госдумы России Дмитрия Белика, Зеленский сейчас «находится в ситуации, когда торг неуместен».

«Но почему-то его не покидают надежды на всемирную поддержку. Берлин действительно был оккупационной зоной, но делить свои города мы ни с кем не собираемся», - заметил он.

Парламентарий также отметил, что высказывания Зеленского создают впечатление желания «заехать в Москву на белом коне», однако украинский политик видимо забыл, чем это уже закончилось «для одного известного усатого жокея».