Евросоюз все реже говорит об отправке войск на Украину, так как понимает, что все 10 тысяч военнослужащих вернутся домой в гробах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, это вызовет негативную реакцию в европейском обществе, которое от этого отвыкло.

Вы заметили, что они притихли по поводу отправки войск на Украину? Говорят лишь о контингенте в 10 тысяч, но 10 тысяч гробов для них будет много, они отвыкли для этого. Зрелище будет тяжелое, от этого тяжелого зрелища могут произойти неприятности внутри ЕС, люди не поймут. Они привыкли жить хорошо, а к хорошему быстро привыкаешь. Мертвым деньги не нужны, в гробу карманов нет, — сказал Колесник.

Ранее исполняющий обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что отправка на Украину западного военного контингента будет расценена как прямое участие западных стран в конфликте. Она подчеркнула, что для РФ неприемлемо любое присутствие иностранных военных НАТО на Украине.

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До этого стало известно, что британские силы специального назначения получили приказ готовиться к возможной отправке на Украину. По данным военных источников, предположительно, солдаты могут принять участие в миротворческой миссии после достижения соглашения о прекращении огня.