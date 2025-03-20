Медведев напомнил свои пророческие слова

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил ТАСС, что никто из западных компаний официально не обратился по поводу возврата на рынок РФ. По данным политика, пока они только неформально «прощупывают почву».

Экс-президент России еще 10 марта 2022 года предупреждал иностранные компании, что им будет сложно вернуться на российский рынок. Но они не послушали и ушли.

В результате множество ниш на отечественном рынке заняли российские компании. Созданы новые производства, а на ряд отраслей, как уверен политик, экономические санкции повлияли положительно.

Зампред СБ РФ считает, что с зарубежными фирмами, которые хотят вернуться, необходим отдельный разговор. А «какие-то не вернутся вовсе».