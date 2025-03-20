Сурков: Россия будет расширяться так далеко, как Бог даст

Россия будет продолжать свое территориальное расширение, сообщил бывший зампред правительства РФ Владислав Сурков. По его словам, страна будет расширяться так далеко, как «Бог даст».

«... будем расширяться во все стороны, а уж там, как бог даст, и на сколько ресурсов хватит. Тут главное не надорваться. Не схватить слишком тяжелый трофей, который не сможешь унести», — сказал Сурков в беседе с L'Express.

Политик также подчеркнул, что границы «Русского мира» не ограничены. Он присутствует везде, где распространяется культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое и гуманитарное воздействие России и охватывает все континенты.