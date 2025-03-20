Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что методы мобилизации, используемые украинскими властями, можно квалифицировать как геноцид. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

Закон запрещает украинцам получать консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов. Без действующего загранпаспорта во многих странах нельзя продлить ВНЖ.

На фоне волны дезертирства из ВСУ на Украине становится все больше случаев силовой мобилизации. Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) могут законно посещать различные развлекательные мероприятия - концерты, вечеринки - и вручать повестки.

На Украине назвали условие для остановки мобилизации

В стране происходит все больше скандалов из-за «бусификации» - так на Украине прозвали мобилизацию силовыми методами (когда военкомы задерживают человека в общественном месте и насильно отводят в «бус» - автобус).

«Принудительная мобилизация» на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа», - так это прокомментировала Захарова.

Пленный украинский военный Роман Вертово рассказывал РИА Новости, что в Одессе работает военкомат «закрытого типа», предназначенный для принудительно мобилизованных людей. Мужчина рассказал агентству, как попал в армию. Его задержали на границе, передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), а те отвезли его в Одессу.

По его словам, мобилизованных в этом военкомате могут удерживать до десяти дней. Обнесенная колючей проволокой территория напоминает тюрьму, подчеркивал украинец.