Депутаты предложили изменить порядок подачи заявления на отпуск

В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы упорядочить процедуру подачи заявления на отпуск.

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Законопроектом предлагается установить, что в случае если работодателем предусмотрена обязанность подачи работником заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск, срок подачи такого заявления не может быть менее пяти и более 14 календарных дней. Сейчас такое заявление пишется не менее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Но в некоторых организациях эти сроки или удлиняются, или, наоборот, сокращаются.

Как отмечают депутаты, законопроект должен защитить как работников от установления длительного периода, за который должно быть написано заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск, так и работодателей от условий, в которых невозможно выплатить отпускные за три дня до начала отпуска.

"Предлагаемые изменения четко устанавливают границы: если работодатель требует заявление, его нужно подать минимум за 5 и максимум за 14 дней до начала отпуска. Это значит, что работники больше не столкнутся с ситуацией, когда их вынуждают писать заявление за месяц, а работодатели смогут планировать работу и вовремя выплачивать отпускные", - пояснил "РГ" гендиректор профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс. По его словам, работникам станет проще брать отпуск вне графика. Для работодателей этот законопроект удобен тем, что у них будет достаточно времени на расчет отпускных, ведь по закону их надо выплатить не позднее чем за три дня до начала отпуска. "Сейчас бывают случаи, когда люди подают заявления буквально за день-два до ухода, из-за чего бухгалтерия не успевает оформить выплаты", - уточнил юрист.

Ранее минтруд разъяснял, что работодатель может устанавливать разумные сроки подачи заявления, но не объяснил, что именно считать разумными сроками. Это приводило к тому, что в одних компаниях требовали заявление за месяц, а в других можно было оформить отпуск буквально накануне. Новый законопроект устраняет эту неопределенность и задает понятные рамки.

"Законопроект делает систему более понятной и удобной. Введение фиксированных сроков подачи заявления поможет избежать споров", - констатировал Адамс.