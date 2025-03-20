Песков: Путин не отменял команду прекратить удары по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопреки провокациям со стороны Киева Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Журналисты поинтересовались у него, сохраняет ли Россия паузу в ударах по энергетическим объектам в качестве жеста доброй воли.

Трамп счел владение США энергообъектами Украины лучшим способом защиты

"Иных команд президента не было", - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что через несколько часов после завершения телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, во время которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в станице Кавказская на Кубани. В результате возник пожар на площади 1700 квадратных метров.

Военное ведомство назвало действия украинских войск специально подготовленной провокацией, направленной на срыв мирных инициатив Вашингтона.

Между тем агентство Bloomberg пишет, что Владимир Зеленский все же пообещал прекратить удары по российским энергообъектам. Сообщение он передал Трампу в телефонном разговоре. В этой же беседе обе стороны выразили готовность работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.