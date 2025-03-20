Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США.

«Мерца понесло. Будущий канцлер Германии совсем потерял берега. Он договорился до того, что Путин якобы «ведёт войну против Европы». И этим, мол, определяются главные обстоятельства, в которых находится Германия», — написал Пушков в Telegram-канале.

Пушков: Европа рассчитывает, что Трамп не сможет договориться с РФ по Украине

При этом он подчеркнул, что немецкий политик, а также депутаты бундестага, «которые ему дружно аплодируют», видимо, понятия не имеют, что такое «настоящая, а не выдуманная им война».

В Politico ранее писали, что президент Франции Эммануэль Макрон нашёл родственную немецкую душу в будущем канцлере ФРГ Мерце.

Глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер также выразил мнение, что Мерц заинтересован в продлении украинского конфликта.