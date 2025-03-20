Шойгу перечислил мешающие урегулированию конфликта на Украине факторы

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал ряд факторов, которые, по его мнению, мешают процессу мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«Какие трудности есть у Украины. У Украины главная трудность — это конституция. У них в конституции запрещены какие-либо переговоры по поводу изменения территориальной целостности», — подчеркнул Шойгу.

Шойгу назвал Украину «управляемым извне опасным террористом»

В качестве другой проблемы он назвал «легитимность власти» на Украине. Требуется определить, с кем можно вести переговоры. Секретарь Совбеза также напомнил о существовании «запрета Владимира Зеленского самому себе вести переговоры». Для достижения договоренностей предстоит решать данные проблемы.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что меры контроля над соблюдением Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных договоренностей, в частности, о прекращении ударов по объектам инфраструктуры на данный момент разрабатываются.

До этого в Кремле заявили, что Владимир Зеленский выступил против передачи территории ради остановки боевых действий, поскольку не желает воспринимать реальное положение дел на земле. Сам украинский лидер заявлял, что не рассматривает вариант согласия на территориальные уступки ради мира.