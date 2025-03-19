Депутат Госдумы Алексей Чепа раскрыл последствия захвата США энергетики Украины. Об этом пишет NEWS.ru.

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По мнению парламентария, захват энергетики – часть окончательного раздела собственности Украины, из которого кто-то, включая, Владимира Зеленского, извлекает выгоду.

Взять под контроль энергетики страны будет означать для Украины, этой страной будут управлять США, объяснил собеседник издания.

По словам депутата, России необходимо отстаивать свои интересы и обеспечивать гарантии безопасности, чтобы не допустить повторения причин текущего конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп ы разговоре с Зеленским заявил, что если бы электростанциями на Украине владели США, это стало бы «лучшей защитой и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».