В МИД России сделали жесткое предупреждение Западу по Украине
Размещение на территории Украины любых военных подразделений других стран, включая миротворческие силы, является категорически неприемлемым для России, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет пресс-служба российского МИД.
Дипломат заметила, что ведущаяся в европейских СМИ подготовка общественного мнения к самым радикальным сценариям реализуется параллельно с вбросами Парижа и Лондона о развёртывании контингентов западных стран на территории Украины.
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«Для нас [России] абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооружённых сил других государств под любым «флагом», будь то иностранные контингенты, военные базы или некие «миротворческие операции», — подчеркнула Жданова.
По ее словам, ввод контингентов на территорию Украины будет означать вовлечение этих стран в прямой вооружённый конфликт с Российской Федерацией, на которое Москва будет реагировать всеми имеющимися средствами.
Жданова заметила, что Россия принципиально привержена мирному разрешению конфликта и согласна с предложениями прекратить боевые действия. Вместе с тем, прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.