МИД России выразил протест в связи с блокированием посольства в Молдавии

МИД России выразил протест послу Молдавии в связи с инцидентом по блокированию российского посольства.

Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что молдавские правоохранительные органы воспрепятствовали въезду российского посла в Молдавии на территорию диппредставительства.

«Послу Молдавии в Москве Л. Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишинёве. Через некоторое время ситуация была урегулирована», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало.