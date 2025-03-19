Кадыров покинул Россию для встречи с вдохновляющим его «великим лидером»

Глава Чечни Рамзан Кадыров покинул Россию для встречи с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Об этом он сам рассказал в Telegram.

Кадыров назвал шейха Аль Нахайяна своим старшим братом и вдохновляющим его великим лидером, «чья мудрость и сила духа вызывают искреннее уважение».

«Его мудрость, дальновидность и человечность делают его выдающимся государственным деятелем, который не только стремится к благополучию своей страны, но и активно выстраивает диалог с другими государствами», — высказался о президенте ОАЭ Кадыров.

Кадыров сообщил о создании в Чечне нового полка "Ахмат-Кавказ"

Сообщается, что в поездке за границу Кадырова сопровождал его второй сын — Али.

Ранее сообщалось, что 17-летний сын Кадырова Адам получил новую награду.