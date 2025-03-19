Матвиенко приняла участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России. Об этом 19 марта сообщается на сайте палаты регионов.
На мероприятии, где подвели итоги деятельности органов прокуратуры за минувший год, выступил Президент РФ Владимир Путин. Он высоко оценил работу сотрудников с обращениями россиян и отметил рост числа жителей, вопросы которых рассматривались на личных приемах.
Глава государства призвал прокуроров использовать поступающую от граждан информацию и детально проанализировать наиболее острые и системные проблемы, предложив комплексные решения. Своевременная и эффективная реакция на запросы россиян важна для всех уровней власти, подчеркнул Путин.
«И, конечно, нужно разбираться в каждой конкретной ситуации. Во многих случаях именно благодаря вашему действенному вмешательству нарушенные права людей были восстановлены, а причиненный ущерб возмещен. Многое было сделано и по важнейшим направлениям, связанным с защитой интересов государства и общества», — отметил президент.
На заседании также выступил генеральный прокурор Игорь Краснов, который рассказал о работе надзорного ведомства. Вместе с Матвиенко участие в мероприятии принял председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, полномочный представитель палаты регионов в Генеральной прокуратуре Андрей Клишас.