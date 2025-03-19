Матвиенко приняла участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России. Об этом 19 марта сообщается на сайте палаты регионов.

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На мероприятии, где подвели итоги деятельности органов прокуратуры за минувший год, выступил Президент РФ Владимир Путин. Он высоко оценил работу сотрудников с обращениями россиян и отметил рост числа жителей, вопросы которых рассматривались на личных приемах.

Глава государства призвал прокуроров использовать поступающую от граждан информацию и детально проанализировать наиболее острые и системные проблемы, предложив комплексные решения. Своевременная и эффективная реакция на запросы россиян важна для всех уровней власти, подчеркнул Путин.

«И, конечно, нужно разбираться в каждой конкретной ситуации. Во многих случаях именно благодаря вашему действенному вмешательству нарушенные права людей были восстановлены, а причиненный ущерб возмещен. Многое было сделано и по важнейшим направлениям, связанным с защитой интересов государства и общества», — отметил президент.

На заседании также выступил генеральный прокурор Игорь Краснов, который рассказал о работе надзорного ведомства. Вместе с Матвиенко участие в мероприятии принял председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, полномочный представитель палаты регионов в Генеральной прокуратуре Андрей Клишас.