СМИ: Путин вышел победителем из телефонных переговоров с Трампом

Прошедшие 18 марта телефонные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа «по всем показателям» завершились в пользу российской стороны. Об этом в своей статье заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

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По его мнению, в Белом доме могут посчитать, что условия Кремля в вопросе прекращение кровопролития «разумны и представляют собой небольшую цену».

«Однако не ясно, сколько готов уступить Трамп ради заключения сделки», - пишет Чемпион.

Он заключил, что сложившаяся ситуация является серьёзной дилеммой для Украины и Евросоюза.

Ранее аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян заявил, что любой исход переговоров РФ и США «влияет на всю систему безопасности на континенте», пишут «Известия».