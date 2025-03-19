Уиткофф заявил, что верит Путину, потому что он действует из лучших побуждений

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин действует из лучших побуждений в контексте переговоров по Украине, он говорил американскому лидеру Дональду Трампу, что будет действовать в духе доброй воли, ему стоит доверять. Об этом в интервью Bloomberg заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

«Я склонен считать, что Путин действует из лучших побуждений. Вчера он сказал президенту, что будет действовать в духе доброй воли, и я верю ему на слово», - подчеркнул он.

До этого Уиткофф заявлял, что отношения России и Соединенных Штатов критически важны для Вашингтона.

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Кроме того, он выразил мнение, что на пользу всему миру пошло бы соглашение двух государств о сокращении ядерных арсеналов. Для США, по словам Уиткоффа, это бы означало перераспределение военного бюджета на более важные вещи, чем вооруженные конфликты.

Ранее спецпосланник Трампа уточнил условия прекращения огня на Украине.

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