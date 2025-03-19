Путин пригласил Медведева присоединиться к его отдельной беседе с генпрокурором
Президент России Владимир Путин, окончив выступление на коллегии Генпрокуратуры, провел отдельную встречу с главой ведомства Игорем Красновым.
Глава государства также пригласил присоединиться к закрытой беседе зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, передает корреспондент ТАСС.
"Дмитрий Анатольевич", - обратился Путин из президиума, после чего Медведев поднялся на сцену и вместе с Путиным и Красновым проследовал за кулисы.