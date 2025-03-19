«Трамп поймет». В Думе указали на недоговороспособность Киева

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские власти попытаются оправдаться за удары по энергообъекту РФ в нарушение договоренностей, но в Москве не верят в договороспособность Киева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По итогам телефонных переговоров президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Президент РФ Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что уже после разговора президентов, в ночь на 19 марта, украинские дроны атаковали энергетический объект на Кубани. Три беспилотника напали на объект, обеспечивающий перевалку нефти с железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Атака привела к пожару на площади в 1700 квадратных метров.

«Мы всегда были уверены, что киевскому режиму нельзя доверять. Об этом много раз говорили и теперь надеемся, что это увидит и господин Трамп. Это люди недоговороспособные и нерукопожатные», - так это прокомментировал Картаполов.

По его мнению, теперь на Украине «будут рассказывать, что они ничего не слышали, им ничего не рассказали о результатах этих переговоров». Депутат подчеркнул, что такой подход говорит о недоговороспособности.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Украине нельзя верить в вопросе договоренностей о прекращении огня. По его словам, миссия США заключается в том, чтобы разъяснить Киеву суть договоренностей.