В России могут изменить порядок призыва на срочную службу

Депутаты Госдумы предложил отправлять повторно призывников армию, если они не прошли срочную службу в первый призыв. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

«В соответствии с документом, если решение о призыве на срочную военную службу по какой?то причине не было исполнено, оно будет действовать еще год, и призывник будет отправлен в армию во время следующего призыва», — говорится на сайте ГД.

Согласно законопроекту, повторно проходить комиссию, медосвидетельствование и психологический отбор им не нужно будет.

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Депутаты также предложили разрешить регионам создавать единые пункты призыва. Предполагается, что изменения снизят нагрузку на призывные комиссии и предотвратят злоупотребления. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.