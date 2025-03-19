Путин поручил прокурорам следить за оказанием помощи пострадавшим от атак ВСУ

Прокуратура должна строго следить за тем, чтобы пострадавшие от киевского режима граждане вовремя и в полном объеме получили помощь.
Такое поручение дал на коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин.
"И на федеральном, и на региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима, - напомнил президент. - В том числе и речь идет о компенсациях за утраченное имущество, выдаче сертификатов на жилье и других выплат". "Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме. Чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье", - поручил глава государства. "Особое внимание прошу уделить защите прав детей и подростков, стариков, которым пришлось пройти через тяжелые испытания", - подчеркнул Путин.