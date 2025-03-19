Медведев выступил с заявлением после разговора Путина и Трампа по Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с заявлением после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. Он заявил, что Украине нельзя верить в вопросе договоренностей о прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев рассказал, что посредническая миссия США заключается в том, чтобы разъяснять Украине суть договоренностей. Чтобы появился шанс на соблюдение соглашения, должна быть проведена работа со стороны США, указал замглавы Совбеза.

«Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», - подчеркнул Медведев.

По итогам телефонных переговоров 18 марта президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Президент РФ отдал военным соответствующий приказ.

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Позже в Минобороны сообщили, что уже после разговора Путина и Трампа, в ночь на 19 марта, украинские беспилотники атаковали энергетический объект в Краснодарском крае. Три беспилотника самолетного типа напали на объект, обеспечивающий перевалку нефти с железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Атака привела к пожару на площади в 1700 квадратных метров.