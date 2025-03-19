Путин назвал причину крушения танкеров в Черном море

Президент России Владимир Путин назвал халатностью причину крушения танкеров в Черном море.

«Крушение танкеров с нефтепродуктами показало, к каким тяжелым последствиям приводит халатность», – заявил Владимир Путин.

Напомним, что в декабре прошлого года два танкера с нефтью потерпели крушение в Черном море. Последствия выброса нефтепродуктов ликвидируют до сих пор.

Накануне «ФедералПресс» писал, что сегодня нашли новые выбросы мазута в Черном море.