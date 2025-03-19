В Кремле объяснили истинную цель удара ВС РФ по собственным беспилотникам

Россия, сбив собственные беспилотники, нацеленные на энергетическую инфраструктуру Украины, показала, что соблюдает договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, всего в воздухе находились семь дронов ВС РФ.

После того как была проявлена политическая воля двух президентов <...> Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые были исполнены, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что на момент отдачи приказа Путиным БПЛА выстраивались в боевой порядок. Шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», а один беспилотник был уничтожен дежурным самолетом ВВС России, резюмировал Песков.

ВС РФ сбили свои беспилотники на Украине после указа Путина

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали тремя беспилотниками объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. По данным Минобороны РФ, это произошло уже после того, как Путин принял предложение Трампа о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В министерстве считают, что атаки Киева являются подготовленной провокацией для срыва мирных инициатив президента США.