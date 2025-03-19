Песков: горячая линия между Москвой и Вашингтоном сохраняется
Горячая линия между президентами РФ и США сохраняется, также при необходимости может быть задействована видеосвязь, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что при предыдущем президенте США Джо Байдене эти каналы практически не задействовались.
"Между президентами США и РФ давно есть прямая связь и красная линия, а также видеосвязь при необходимости. Все это есть в арсенале глав государств давно, прошлая администрация [США] этот арсенал практически не задействовала", - сказал представитель Кремля.