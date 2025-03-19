Песков: горячая линия между Москвой и Вашингтоном сохраняется

Горячая линия между президентами РФ и США сохраняется, также при необходимости может быть задействована видеосвязь, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что при предыдущем президенте США Джо Байдене эти каналы практически не задействовались.