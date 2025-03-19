В Кремле назвали исключенную из переговоров Путина и Трампа тему

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США не обсуждали тему «Северного потока-2» на переговорах 18 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе телефонного разговора 18 марта президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсуждали украинское урегулирование, распространение стратегических вооружений, а также темы Ирана и Ближнего Востока как «региона потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов».

Журналисты спросили Пескова, обсуждался ли на переговорах вопрос о возможном перезапуске «Северного потока-2». Пресс-секретарь президента РФ отметил, что эта тема не затрагивалась, но Путин и Трамп отметили «без преувеличения огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики».

Немецкие СМИ ранее рассказали, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Утверждалось, что в рамках этих сделок после завершения украинского кризиса могут возобновиться поставки российских нефти и газа в Европу.

Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Источники СМИ заявили, что переговоры между представителями США и России ведутся в тайне, и в них также участвуют Федеральная канцелярия и Федеральное министерство экономики Германии. По словам источника из переговорного круга, в рамках сделки предполагается, что Россия будет продавать сырье, США - доставлять его, и в результате обе страны будут получать деньги от европейцев. Собеседники немецких журналистов утверждали, что решение может быть принято в течение нескольких недель.