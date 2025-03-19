В Кремле назвали помощь Украине одной из важных тем при контактах РФ и США

Прекращение военной помощи Украине со стороны ее партнеров будет стоять высоко в повестке переговоров между делегациями России и США, эту тему также затрагивали президенты двух стран во время состоявшегося накануне телефонного разговора.

Об этом заявил пресс-секретарь российского Дмитрий Песков во время брифинга.

«Учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены», — добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.