Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп авиасообщение между Россией и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при телефонном разговоре, который состоялся 18 марта, не обсуждали возобновление авиасообщения между двумя странами.

Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет. Вчера эта тема не затрагивалась», — сказал он.

Также Песков заявил, что лидеры двух государств хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и планируют поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.