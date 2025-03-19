Песков заявил, что Путин и Трамп не поднимали тему признания Крыма российским

Во время телефонного разговора 18 марта президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали территориальные вопросы, связанные с Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Нет, вчера эта тема не поднималась», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что следующий раунд переговоров Путина и Трампа будет иметь более насыщенную повестку и затронет в том числе территориальный вопрос.