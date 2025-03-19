Песков рассказал, когда согласуют даты следующих контактов России и США

Песков: 19 и 20 марта согласуют даты следующих контактов России и США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что 19 и 20 марта состоятся согласования дат следующих контактов России и США.
«Вот как раз в эти часы, и сегодня, и завтра будут дополнительные согласования точных, точных дат, следующих контактов и составов», — сказал он.
Песков заявил, что после согласования Кремль проинформирует об этом, но пока работа продолжается.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал хорошим и продуктивным телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.