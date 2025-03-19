В Кремле заявили о доверии между Путиным и Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы России и США доверяют друг другу и хорошо понимают друг друга. Об это сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 18 марта провели телефонные переговоры, по итогам которых Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Трамп назвал беседу «очень хорошей и продуктивной». Он сообщил, что США и Россия продолжат совместную работу над тем, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, окончания конфликта.

«Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что в отношениях России и США было «испорчено слишком много всего», поэтому на их восстановление потребуются время и усилия. Песков подчеркнул, что эти усилия должны поддерживаться волей президентов двух стран.