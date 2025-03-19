В Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Трамп участие Европы в переговорах

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность участия европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом во время регулярного брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

© Газета.Ru

Журналисты обратили внимание, что российский лидер называл востребованным участие государств Европы в урегулировании украинского кризиса. В связи с этим они поинтересовались, говорили ли Путин и Трамп о привлечении соответствующих стран к переговорам.

«Нет, эта тема не затрагивалась», — сказал Песков.

Вторая официально подтвержденная телефонная беседа президентов РФ и США состоялась 18 марта. Как рассказали в Кремле, разговор длился около двух часов.

Главы государств затронули широкий спектр вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине и перспективы двустороннего сотрудничества. В Москве и Вашингтоне состоявшийся диалог назвали продуктивным.

В частности, в ходе беседы Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Кроме того, российский лидер выразил готовность начать переговоры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.