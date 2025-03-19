В Кремле раскрыли условие восстановления отношений с США
Твердая воля президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является залогом восстановления двусторонних отношений.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентом двух стран для реставрации этих отношений. Пока эта твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути», — отметил представитель Кремля.