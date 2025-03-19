Кремль объяснил удар российских военных по собственным беспилотникам

Сбив собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные по энергоинфраструктуре Украины, Россия показала соблюдение достигнутых договоренностей. Так удар российских военных по собственным беспилотникам объяснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как сообщалось ранее, Минобороны отчиталось об уничтожении собственных дронов после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.