Кремль объяснил удар российских военных по собственным беспилотникам

Lenta.ru

Сбив собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные по энергоинфраструктуре Украины, Россия показала соблюдение достигнутых договоренностей. Так удар российских военных по собственным беспилотникам объяснил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Кремль объяснил удар российских военных по собственным беспилотникам
© globallookpress.com

Как сообщалось ранее, Минобороны отчиталось об уничтожении собственных дронов после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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