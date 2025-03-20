В Госдуме ответили на отказ Зеленского признавать новые российские территории

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Отказ президента Украины Владимира Зеленского от признания новых российских территорий может не встретить одобрения США, заметила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она допустила, что мирный договор с Россией будет подписывать уже другой глава Украины.

В Госдуме ответили на отказ Зеленского признавать новые российские территории
© РИА Новости
«Вопрос в том, согласятся ли США с этой позицией Зеленского. Захотят ли они финансировать его желание отстоять эти территории, — сказала политик. — Ведь все законные процедуры по присоединению уже пройдены, регионы стали частью России. А Крым вообще является таковым уже 11 лет и возврату не подлежит».

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Журова предположила, что подписание мирных соглашений с Россией может произойти уже при другом президенте Украины, который не будет связан подобной риторикой.

«Правление нового президента, возможно, не будут усугублено обещаниями о защите этих территорий. И уже другой человек не будет иметь перед страной таких обязательств и сможет подписать мирные соглашения. Потому что для народа Украины мир важнее, чем сохранение территорий», — считает депутат.

Ранее Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Он подчеркнул, что Украина никогда на это не пойдет.

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