Путин поприветствовал делегатов и гостей V съезда политической партии «Новые люди»

Президент России Владимир Путин поприветствовал и поздравил делегатов и гостей V съезда политической партии «Новые люди» с 5-летием создания партии.

Приветствие Владимира Путина опубликовано на официальном сайте президента России.

Президент отметил, что за 5 лет работы партия состоялась как конструктивная политическая сила, которая выражает интересы значительного количества избирателей.

«Сегодня представители партии трудятся в законодательных органах власти всех уровней. Важно, что в основе вашей плодотворной работы – такие традиционные, базовые ценности, как любовь к Родине и глубокое понимание государственных интересов России», — сказал президент.

Также Путин выразил уверенность, что съезд партии пройдет в созидательном ключе.

«Убежден, что решения будут способствовать росту авторитета партии, привлечению в ее ряды новых сторонников», — добавил президент.

Напомним, 19 марта в Москве пройдет V всероссийский съезд партии «Новые люди».