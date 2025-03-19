В Госдуме оценили телефонные переговоры Путина и Трампа

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с Рамблером прокомментировал телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Разговор глав государств состоялся во вторник, 18 марта. Стороны обсудили ряд ключевых вопросов международной повестки, в частности, ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, отметили в пресс-службе. В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду, пояснили в пресс-службе.

Главный итог разговора Путина и Трампа заключается в том, что [президенты] договорились продолжать договариваться. Это означает, что обе стороны осознают изобилие разногласий – и собственных, и кем-нибудь спровоцированных, а также понимают необходимость устранения этих разногласий по возможности и разграничения там, где устранить их не удается. Что же касается конкретных решений, то просьба об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, по-видимому, идет с Запада. Скорее всего, Украина пообещала, что в этом случае она больше не будет бить по объектам наших трубопроводов, поставляющих нефть и газ за рубеж. Но в любом случае при первом же украинском ударе по таким объектам с нашей стороны последует полномасштабный ответ. Полагаю, Трампа попросили передать это Зеленскому. В остальном же понятно, что террористическая организация Украина подлежит полной ликвидации, надеюсь, что Трамп это тоже рано или поздно поймет. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Парламентарий также ответил на вопрос о возможных сценариях дальнейших контактов сторон.

«Не знаю. Знаю только, что и Путин, и Трамп давно прославились двумя вещами. Во-первых, их решения практически невозможно предсказать, во-вторых, они оба искренне стараются исполнить все то, что уже пообещали… Контакты будут, но о чем и с какими результатами, пока, думаю, не знают сами Трамп и Путин», - сказал он.

Ранее Трамп раскрыл необычную деталь разговора с Путиным.