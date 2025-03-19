Политолог назвал главную тему разговора Путина и Трампа

Украинский кейс занял малую часть телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Марат Баширов.

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По его словам, этот вопрос уже был детально проработан рабочими группами.

«Там уже дорожная карта есть, и понятно, что делать нам и что делать им», — сказал Баширов.

Он обратил внимание, что в пресс-релизе, опубликованном Кремлем, упоминаются идеи, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и энергетики. Также подчеркивается, что Россия и США в контексте нормализации двусторонних отношений несут особую ответственность за поддержание мировой стабильности и безопасности. Именно эти вопросы стали основой продолжительных переговоров двух лидеров, заключил эксперт.

Путин и Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между главами государств.