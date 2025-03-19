В ГД заявили, что РФ не испытывает иллюзий по поводу позиции США по Украине

Депутат Попов: Россия не испытывает иллюзий касательно позиции США по Украине
Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Россия не испытывает иллюзий по поводу позиции США по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам депутата, Вашингтон хочет немедленного прекращения огня и перемирия без каких-либо условий, в то время как Москва нацелена на прочный мир на годы и десятилетия вперед.
«Мы не испытываем никаких иллюзий [по поводу позиции США по Украине], понимаем, что это долгий и сложный процесс. <...> Сейчас все чаще стал появляться такой дипломатический термин как осторожный оптимизм, я бы с ним с удовольствием согласился», — отметил Попов.
До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после разговора президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заявила, что России нельзя доверять.
Она вновь подчеркнула, что ЕС работает над предоставлением Киеву большей военной помощи.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.