В российском городе отменили итоги выборов мэра

В Березовском Свердловской области отменили итоги выборов главы города, на которых победила жена водителя действующего мэра Юлия Маслакова. Об этом сообщает портал 66.ru.

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Вопрос об избрании нового мэра решался 30 января на заседании в местной гордуме. Маслакова взяла самоотвод, однако ей заявили, что на этапе голосования этого делать нельзя.

Затем заседание продолжилось, на нем Маслакова получила 17 голосов, а действующий градоначальник Евгений Писцов — шесть. Женщина не явилась на собственную инаугурацию.

11 февраля в Березовский городской суд поступил иск о нарушении думой избирательного законодательства, который 19 марта был удовлетворен.

2 ноября в парламент Якутии внесли законопроект, допускающий отмену прямых выборов мэра. Из пояснительной записки следовало, что действующий порядок избрания глав «негативно повлияет на социально-экономическое развитие отдельного муниципального образования».