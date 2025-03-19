Слуцкий: депутаты готовы участвовать в переговорах с США по парламентской линии
Депутаты Госдумы готовы подключиться к переговорам с США в рамках парламентской дипломатии, когда это будет необходимо.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Будем надеяться, что переговорный процесс удастся удержать в конструктивном русле. Я бы не хотел заведомо что-то предсказывать, экстраполировать. Мы все полны надежды. И готовы в своей плоскости парламентской дипломатии, когда мы будем востребованы, так же подключиться к этому взаимодействию", - сказал он журналистам.
Депутат подчеркнул, что пока рано говорить об успехе переговорного процесса.
"Но вместе с тем две стратегические, две ключевые державы в мировой архитектуре, в системе мировой политики выходят из необоснованного и недопустимого прекращения отношений. <...> Мы преодолели эту полосу отсутствия контактов", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Путин согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.