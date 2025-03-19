В Совфеде сообщили о планах провести видеоконференцию с депутатами из Евросоюза

До конца марта российские сенаторы планируют провести видеоконференцию с депутатами ЕС, чтобы обсудить перспективы социально-экономического взаимодействия, рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Глава комиссии Совета Федерации заявил о намерении провести видеоконференцию с парламентариями из Европейского союза до конца марта, передает ТАСС.

Основной темой обсуждения станет перспективы социально-экономического взаимодействия между Россией и ЕС.

Климов отметил важность ведения прямого диалога с европейскими парламентариями, которые, по его словам, не потеряли здравый смысл.

Сенатор добавил, что на конференции будут присутствовать действующие депутаты из стран Европейского союза, включая европарламентариев.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы.