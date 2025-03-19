В Госдуме оценили идею назначения Бербок на пост главы ГА ООН

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что уровень профессионализма и образованности главы МИД Германии Анналены Бербок «не дотягивает» до поста главы ГА ООН.

«Уровень профессионализма и образованности этого человека не дотягивает. Хотя я понимаю, что рамки здесь очень низкие для министра иностранных дел ФРГ и требования небольшие. Но точно никак и близко не подходят до уровня Организации Объединённых Наций. Вряд ли (Анналена Бербок. — RT) хорошо знает географию. Уровень её компетентности и образования крайне низкий», — считает парламентарий.

Собеседник RT также отметил, что факт родства политика с дедом-нацистом «не соответствует» уровню предполагаемой должности.

«Мы помним, как создавалась Организация Объединённых Наций и что входило в основу принципов её создания. Это кощунство и цинизм», — заключил Чепа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала странными планы правительства ФРГ предложить Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН.

Изначально об этом сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на источники.