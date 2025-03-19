В МИД РФ рассказали, каким должно быть прекращение боевых действий на Украине

Перемирие в украинском конфликте должно быть долгосрочным и должно опираться на разрешение первопричин конфликта. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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Она также подчеркнула, что для прекращения конфликта милитаризация должна остановиться милитаризация Киева. Российский дипломат подчеркнула, что урегулирование украинского конфликта должно быть не временным, а окончательным.

"Мирное урегулирование должно быть всеобъемлющим, оно должно быть долгосрочным, оно должно опираться на разрешение первопричин этого конфликта", — заявила Захарова.

Кроме того, спикер российского внешнеполитического ведомства отметила договоренность между Москвой и Вашингтоном о временном прекращении на 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре Украины.