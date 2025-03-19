Захарова жестко высказалась о переговорах ЕС и Лондона по активам РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «маразмом» обсуждение Евросоюзом и Британией конфискации российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио Sputnik.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что ЕС и Британия продолжат переговоры о способах изъять замороженные российские активы, «чтобы совместно увеличить расходы на оборону». По данным агентства, Брюссель и Лондон ищут способы усилить экономическое давление на Россию перед переговорами по Украине.

По информации Bloomberg, глава МИД Британии Дэвид Лэмми и главный дипломат ЕС Кая Каллас встретятся в Лондоне и рассмотрят «инновационные инициативы» для совместного увеличения финансирования европейской обороны и повышения военной готовности.

«Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом Европейского союза, а Европейский союз долгое время разводился с Британией и делил все ущербы и издержки», - так это прокомментировала Захарова.

Представитель МИД РФ спросила, почему два субъекта, не находящихся в отношениях друг с другом, обсуждают деньги третьего субъекта, который также не связан с ними какими-либо договоренностями. Также Захарова подчеркнула, что в Британии всегда было легализовано пиратство.

Ранее страны «Большой семерки» согласились предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который должен быть погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Сообщалось, что Брюссель и Вашингтон выделят по 20 миллиардов долларов, а оставшуюся часть внесут Британия, Канада и Япония.

В конце 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных 20 миллиардов - сумму в один миллиард долларов. В январе 2025-го Киеву были предоставлены первые три миллиарда евро от ЕС. В марте Британия предоставила Украине первый транш кредита, речь идет о сумме в 752 миллиона фунтов стерлингов. Российские власти называют заморозку российских активов воровством.