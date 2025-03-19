Захарова оценила слова Зеленского о меню Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что Украина «не салат», чтобы находиться в условном меню президента России Владимира Путина. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский резко отреагировал на слова военного аналитика Майкла Кларка о том, что если Украины нет за столом переговоров, то она «в меню». Зеленский заверил, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что на этот раз Владимир Зеленский «не соврал».

«Киевский режим - не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», - заявила она.

Напомним, что накануне президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В ходе него они обсудили в том числе и урегулирование украинского кризиса. Американский лидер назвал переговоры «очень хорошими и продуктивными».