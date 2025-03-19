В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал важным шагом к преодолению разногласий между странами.

— Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию, — сказал Шеремет.

По информации пресс-службы Кремля, Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского военного конфликта и выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений, учитывая особую ответственность обеих стран за глобальную безопасность.

Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Шеремет отметил, что в российско-американских отношениях сделан первый серьезный шаг к выстраиванию доверительного диалога. По его словам, обе стороны настроены на решение накопившихся проблем и готовы к системной работе, передает РИА Новости.

Во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.