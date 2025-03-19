В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показал, что «время катаклизмов» проходит. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся во вторник, 18 марта, и продлился больше двух часов. Стороны обсудили кризис на Украине и дальнейшее взаимодействие Москвы и Вашингтона. По данным пресс-службы Кремля, лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений.

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, президенты России и США «продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики».

«Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию», - заметил он.

Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Парламентарий также выразил уверенность, что и Россия, и США «нацелены на решение всех накопившихся проблем» и выстраивание доверительных отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.